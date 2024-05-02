Для программы квот под инвестиции предусмотрели новые требования

Правительство внесло изменения в требования к локализации при строительстве промысловых судов под квоты вылова. Отдельные показатели предусмотрены для транспортных рефрижераторов, которые должны быть построены в рамках программы инвестквот.

В постановление правительства от 17 июля 2015 г. № 719 внесены изменения. Как сообщает корреспондент Fishnews, особые условия для признания судами российской постройки предусмотрены для промыслового флота по программе квот на инвестцели. Это суда как под рыбные инвестквоты, так и под крабовые квоты, причем первого-второго этапов.

Для признания российской такая продукция должна набрать до 30 июня 2025 г. не менее 2300 баллов, с июля 2025 г. — 2900 баллов, с 1 июля 2027 г. не меньше 3400 баллов. По ранее предусмотренным требованиям с 1 июля 2023 г. необходимо было набрать не менее 2900 баллов, с 1 июля 2025 г. не менее 3400 баллов. При этом нужно также учитывать изменения, внесенные в требования к локализации по программе инвестквот в феврале.

Отдельные требования предусмотрены для рефрижераторного флота — на втором этапе программы инвестквот добавился и такой объект инвестиций. Для этой категории судов будут использоваться следующие показатели оценки: до 30 июня 2025 г. не менее 2500 баллов, с июля 2025 г. не менее 3200 баллов, с 1 июля 2027 г. не менее 3750 баллов.

Изменения внесены постановлением правительства от 25 апреля 2024 г. № 531.

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