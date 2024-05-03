Минсельхозу предстоит подготовить меры по развитию экономики предложения в АПК

Премьер Михаил Мишустин дал поручения по развитию экономики предложения. Минсельхоз должен подготовить комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения продукции АПК.

Экономика предложения должна способствовать решению ряда задач, определенных президентом, - от достижения технологического и финансового суверенитета до укрепления продовольственной безопасности, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

Ряд соответствующих поручений дал премьер-министр Михаил Мишустин. Федеральные органы исполнительной власти до 15 мая разработают комплексы первоочередных мероприятий на 2024–2025 гг., направленных на наращивание предложения в соответствующих отраслях.

В частности, Минсельхозу при участии заинтересованных ведомств поставлена задача подготовить комплекс первоочередных мероприятий, направленных на увеличение предложения продукции агропромышленного комплекса.

Минпромторгу поручено проработать меры, направленные на увеличение предложения промышленной продукции. Минэнерго необходимо утвердить комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива.

Минэкономразвития предстоит подготовить и утвердить комплекс мероприятий по поддержке инвестиционной активности, включая возможные меры по повышению эффективности механизмов привлечения долгосрочных вложений в экономику и использования капитала банковского сектора, а также институтов развития. Даны и другие поручения.

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