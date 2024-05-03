Камчатка готовится к важнейшей путине

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Камчатском крае рассмотрела вопросы организации вылова лососевых в путину 2024 г. Первые районы приступят к промыслу уже в июне.

Заседание комиссии по анадромным, посвященное предстоящей лососевой путине, провел губернатор Камчатки Владимир Солодов.

«Сама система организации лососевой путины, которая предложена к утверждению, не претерпевает больших изменений: и сроки открытия промысла, и меры по ограничению, обеспечению пропуска, и особенности требования к орудиям лова. Это связано с тем, что у нас выработана в целом достаточно эффективная система регулирования и сохранения традиционных подходов», — цитирует главу региона пресс-служба краевого правительства.

Сроки лова

Как сообщает корреспондент Fishnews, комиссия определила сроки открытия промышленного и традиционного лова тихоокеанских лососей и гольцов.

Восточное побережье:

Западно-Беринговоморская зона, Олюторский район — с 15 июня;

Карагинская подзона:

- Олюторский, Карагинский районы — с 15 июня;

- Усть-Камчатский район (РЛУ № 865 (река Озерная), №№ 278, 279 (залив Озерной) — с 15 июня;

Петропавловско-Командорская подзона:

- Алеутский муниципальный округ — с 1 июня;

- Усть-Камчатский район: Камчатский залив — с 5 июня, бассейн реки Камчатка — с 1 июня;

- Мильковский, Быстринский районы — с 21 июня;

- Елизовский район, речные РЛУ (за исключением рек, впадающих в Кроноцкий залив, и реки Авача) — с 15 июля;

- Кроноцкий залив (участки №№ 262-267) и впадающие в него реки — с 7 июня;

- в Авачинском заливе (в том числе в Авачинской губе) и реке Авача открытие промысла в режиме традиционного рыболовства комиссия определит в зависимости от фактической динамики нерестового хода, на ограниченный период времени - семь дней во второй половине июля и семь дней во второй половине августа.

Западное побережье:

Западно-Камчатская подзона:

- Пенжинский, Карагинский, Соболевский, Быстринский районы — с 11 июля;

- Тигильский район — с 20 июня;

Камчатско-Курильская подзона:

- Соболевский район — с 11 июля;

- Усть-Большерецкий район — с 11 июля, за исключением реки Озерная и морской акватории от РЛУ № 165 (включительно) на юг до РЛУ № 209 (включительно) и РЛУ № 1081;

- в бассейне Озерной — с 1 июля;

- на морской акватории от РЛУ № 165 (включительно) на юг до РЛУ № 188 (включительно) и РЛУ № 1081 — с 15 июля;

- на морской акватории от РЛУ № 189 (включительно) на юг до РЛУ № 209 (включительно) — с 22 июля при условии пропуска 500 тыс. производителей нерки в бассейн Озерной (решение будет базироваться на данных оперативного мониторинга).

Любительский лов тихоокеанских лососей на реках и озерах будет открыт с 1 июня. Исключение — реки Паратунка и Авача, на них добыча разрешена с 5 июля. На морской акватории рыбаки-любители смогут ловить лосось в сроки, определенные для других видов рыболовства.

Ограничения

На акватории Авачинского залива, в том числе Авачинской губы, не допускается добыча тихоокеанских лососей в режиме промышленного и любительского рыболовства. Также отдельно оговорен запрет на добычу нерки и чавычи в акватории Авачинского залива, на реках Авача и Паратунка в рамках традиционного и любительского лова.

Под запретом останется добыча чавычи промышленностью и участниками традиционного рыболовства на Западной Камчатке.

Для сбережения ресурсов будет запрещена добыча красной рыбы в бассейнах рек Опала, Голыгина, Кошегочек, Первая Явинская, Вторая Явинская — в режиме промышленного, традиционного рыболовства; при любительской рыбалке не допускается применение сетных орудий лова.

С 1 августа будет запрещена добыча чавычи в Мильковском и Быстринском районах.

Также комиссия определила периоды для пропуска лососей. Особые условия предусмотрены в том числе для реки Камчатка и Камчатского залива.

Комиссия ввела и другие меры регулирования — они изложены в протоколе заседания.

Всего для освоения в Камчатском крае в этом году прогнозируется около 170 тыс. тонн тихоокеанских лососей. В том числе для традиционного промысла, промышленного лова и организации любительской рыбалки — порядка 167 тыс. тонн. Ожидания по Дальнему Востоку в целом — около 320 тыс. тонн (в рамках всех видов рыболовства).

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