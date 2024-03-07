Камчатка готовится к лососевой путине

В Камчатском крае в этом году прогнозируется вылов около 167 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Увеличение общего объема добычи отраслевая наука связывает прежде всего с горбушей и кетой.

Прогнозы на лососевую путину и проект стратегии организации промысла на 2024 г. обсудили на заседании Камчатского рыбохозяйственного совета. Мероприятие провел губернатор Владимир Солодов.

В совещании участвовали директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин, представители ведомств-регуляторов, контрольно-надзорных органов, рыбопромышленных предприятий и общественных организаций, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Безусловным приоритетом остается сохранение ресурсной базы региона, баланс между экономическим эффектом для предприятий и сохранением на долгосрочную перспективу рыбных запасов, подчеркнул глава Камчатки.

При этом губернатор отдельно остановился на теме рыболовных участков. «Говоря о долгосрочной перспективе, мы считаем крайне важной преемственность с точки зрения долгосрочного права на пользование участками для рыбного промысла. Мы видим, какой позитивный эффект в свое время дало закрепление на долгосрочной основе прав на лососевые участки. Сейчас большая работа ведется на уровне правительства РФ по окончательной редакции подзаконных актов, которые должны урегулировать процедуру продления права пользования рыболовными участками и тех особенностей, которые получат новые договоры», — отметил Владимир Солодов.

В целом на Дальнем Востоке в этом году прогнозируется вылов 320 тыс. тонн тихоокеанских лососей. На долю Камчатки при этом приходится порядка 167 тыс. тонн.

«В Камчатском крае в 2024 году основу вылова будут традиционно формировать горбуша, кета и нерка, объем добычи которых обоснован на уровне 106, 26 и 25 тыс. тонн соответственно», — рассказала директор департамента анадромных рыб России ВНИРО Ольга Мазникова.

Заметную роль в путину, по ее словам, будет играть кижуч, вылов этого лосося оценен на уровне 9,5 тыс. тонн. В текущем году ожидается существенный рост улова горбуши и умеренное увеличение объемов кеты, именно с этими видами отраслевая наука связывает общий рост вылова лососей в Камчатском крае. В то же время, по прогнозам, объемы нерки, кижуча снизятся, также ждут уменьшения объема чавычи.

Проект стратегии промысла тихоокеанских лососей представила руководитель Камчатского филиала института Нина Шпигальская. В целом научные рекомендации по мерам, ограничивающим лов для обеспечения необходимого пропуска рыбы на нерестилища во всех основных районах промысла, а также по срокам начала промысла принципиально не отличаются от прошлогодних, отметили в пресс-службе.

Заявлено сохранение запрета на добычу чавычи и нерки рек Авача и Паратунка, сетного лова чавычи на Западной Камчатке.

В связи с депрессией лососевых запасов, воспроизводящихся в реках Авачинской губы, в эту путину будет запрещено промышленное и любительское рыболовство в Авачинском заливе. Исключением станет традиционное рыболовство коренных народов, которое будет разрешено здесь в зависимости от фактической динамики нерестового хода, на ограниченный период времени — семь дней во второй половине июля и семь дней во второй половине августа.

Предполагается запрет промысла в реках Опала, Голыгина, Кошегочек, Первая Явинская, Вторая Явинская, а также ограничения длины крыла и количества ловушек морских ставных неводов в прилегающей морской акватории.

Также участники заседания обсудили работу по приведению границ рыболовных участков в соответствие с требованиями федерального законодательства. Этим вопросом занимаются Ассоциация добытчиков лососей Камчатки совместно с региональным министерством рыбного хозяйства.

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