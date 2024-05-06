Чек-ап для судовых систем

Уход с рынка судовых комплектующих иностранных компаний, как и их отказ от поставок запчастей и обслуживания, побудили судовладельцев искать равноценную альтернативу на родном берегу.

Рост обращений по поводу ремонта и модернизации локальных систем управления, установленных на гражданских судах, включая рыболовные, подтверждают и в АО «Концерн «НПО «Аврора».

Специалисты предприятия осуществляют выездную диагностику такого оборудования и оценку перспектив его дальнейшей эксплуатации или замены.

Первым этапом работ специалистов, которые выезжают на объект — судно или буровую платформу, является диагностика судового оборудования и выявление возможностей его дальнейшего обслуживания и сервиса. Для этого сотрудники концерна изучают и оценивают состояние техники, проводят поиск и анализ неисправностей и выдают рекомендации по их устранению или, когда есть такая возможность, оперативно всё корректируют на месте. Если обследование показало, что модернизация требуется, они же могут подготовить соответствующее техническое предложение.

Вариантов действий у судовладельца несколько. Самый простой случай — когда к оборудованию можно достать запчасти, пусть даже через третьи страны, а программное обеспечение легко перенастроить под изменившиеся параметры. Но так бывает не всегда.

Порой требуется частичная модернизация: замена каких-то узлов (элементов) на доступные аналоги или переход на другое программное обеспечение. А в тех случаях, когда речь идет об оборудовании, которое невозможно обслуживать из-за позиции зарубежного производителя, не допускающего неавторизированное вмешательство, единственным выходом становится полная модернизация.

«Рано или поздно все это оборудование придется менять на отечественное, потому что западные компании прекратили поставки. А поскольку запросы привязываются к конкретному судну, то купить и использовать искомую технику не получится никаким способом, — предупредил представитель «Авроры». — Поэтому чем раньше провести диагностику и выявить уязвимые места, тем больше будет времени у собственника, чтобы принять решение по судну и при необходимости скорректировать его производственные планы и график ремонтов».

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