Камбоджа приняла соглашение ВТО о рыболовных субсидиях

Министр торговли Камбоджи Чам Нимул передала Всемирной торговой организации официальный документ о принятии страной соглашения по запрету вредных рыболовных субсидий. Теперь к нему присоединилось 73 члена ВТО.

На торжественной церемонии передачи документа заместитель гендиректора ВТО Ангелина Эллард отметила, что соглашение должно принести большую пользу Камбодже. Она подчеркнула: рыболовство играет важную роль в экономике и продовольственной безопасности королевства.

В свою очередь Чам Нимул заявила, что Камбоджа, будучи наименее развитой страной, гордится возможностью внести свой вклад в защиту водных биоресурсов, рассказали в пресс-службе ВТО.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ранее к соглашению присоединилась Россия. По данным Всемирной торговой организации, теперь для официального вступления соглашения в силу осталось получить официальные документы о его принятии от 37 участников ВТО.

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