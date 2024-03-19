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Постоянный представитель России при ВТО Николай ПЛАТОНОВ вручил гендиректору организации Нгози ОКОНДЖО-ИВЕАЛЕ грамоту о принятии Российской Федерацией соглашения ВТО по рыболовным субсидиям. Фото пресс-службы Минэкономразвития РФ

Россия пополнила число участников соглашения ВТО по рыболовным субсидиям

Российская Федерация официально присоединилась к соглашению ВТО по борьбе с избыточными субсидиями в рыболовстве. Такое решение демонстрирует приверженность России принципам сбережения ресурсов океана, отметила глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

Постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов 18 марта вручил гендиректору организации Нгози Оконджо-Ивеале грамоту о принятии Российской Федерацией соглашения ВТО по рыболовным субсидиям.

Соглашение вводит запрет на оказание господдержки незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыболовству и деятельности в нерегулируемых районах открытого моря. Также документ разрешает субсидирование промысла запасов, находящихся в состоянии перелова, только при условии реализации мер, позволяющих восстанавливать такие запасы, рассказали о сути договоренностей в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

«Реализация положений позволит снизить объемы господдержки со стороны членов ВТО «вредоносных» практик в сфере рыболовства, которые оказывают влияние на конкурентоспособность российских операторов, производителей и экспортеров рыбной продукции на мировом рынке. Кроме того, положения соглашения могут оказать значительное позитивное влияние на восстановление исчерпанных мировых запасов водных биоресурсов», — прокомментировала директор департамента торговых переговоров министерства Екатерина Майорова.

Представитель Минэкономики уточнила, что меры господдержки российской рыболовецкой отрасли уже в полной мере соответствуют достигнутым договоренностям. Изменений российского законодательства в этой сфере не потребуется.

Генеральный директор ВТО подчеркнула важность присоединения, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт организации.

«Я рада получить от России документ о принятии соглашения о субсидиях в рыболовстве. Официальное принятие Россией демонстрирует лидерство и приверженность устойчивости океанов. Это приближает данное знаковое соглашение к вступлению в силу и подчеркивает важность глобального сотрудничества в интересах людей и планеты. Я призываю остальных членов ВТО также представить свои документы о принятии», — заявила Нгози Оконджо-Ивеала.

Россия стала 72-м членом Всемирной торговой организации, поддержавшим соглашение о субсидиях.

Участники ВТО поддержали соглашение в 2022 г. При этом ряд спорных вопросов по поддержке в рыбной отрасли остался. Они сохранились и после 13-й Министерской конференции ВТО, проходившей в Абу-Даби в феврале-марте нынешнего года.

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