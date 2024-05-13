Лишение квот — исключительная мера: суд оставил доли за предприятием

Арбитражный суд Камчатского края не поддержал расторжения с рыбопромышленной компанией договоров на доли квот в связи с недоосвоением лимитов. Такой разрыв договоренностей — исключительная мера для злостных нарушителей, отметили в арбитраже.

Росрыболовство обратилось в Арбитражный суд Камчатского края с иском о расторжении договоров на доли промысловых квот, заключенных с рыбопромышленным предприятием. Это лимиты на добычу минтая в Петропавловско-Командорской подзоне, минтая в Западно-Сахалинской подзоне и камбал в Камчатско-Курильской подзоне, сообщает корреспондент Fishnews.

В ведомстве ссылались на то, что ответчик в 2021-2022 гг. осваивал объемы менее чем на 70%, сказано в судебном решении.

Компания, в свою очередь, указала на то, что недоосвоение квот в 2021-2022 гг. — результат завершения срока действия классификационного свидетельства на судно, а в 2022 г. она приобрела новое судно и продолжила осваивать объемы.

Суд обратил внимание на то, что в 2023 г. предприятие выбрало квоты на вылов минтая на 45,58% и 70,96%, камбал — на 70,95%. А в 2024 г., на середину марта, лимиты по минтаю освоены на 72,39%.

«…Тот факт, что в 2021 году и в 2022 году ответчик освоил квоты менее чем на 70%, не может быть признан существенным нарушением условий договоров в той степени, которая влечет их расторжение», — говорится в судебном решении.

Арбитраж отметил, что «расторжение договоров в судебном порядке носит исключительный характер, является по своей правовой природе санкцией, применяемой судом к злостному нарушителю договорных обязательств». Ответчик с учетом установленных конкретных обстоятельств таким нарушителем признан быть не может, указал суд. Основания для удовлетворения требований о расторжении договоров на доли квот он не нашел.

Решение не вступило в законную силу и обжалуется в суде апелляционной инстанции, обратили внимание в пресс-службе Арбитражного суда Камчатского края.

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