Тобольчанин поплатился за скупку «левой» рыбы

Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. За нелегальный оборот рыбы, в том числе «краснокнижной», фигурант получил два с половиной года условно с таким же испытательным сроком.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России), пункту «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки и нанесения обязательной информации, совершенные в особо крупном размере).

«В августе 2022 года подсудимый незаконно приобрел двух сибирских осетров и более 18 кг икры сибирского осетра, которые хранил в гаражном кооперативе», — сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Кроме того, по данным надзорного ведомства, в арендуемых гаражах и торговых павильонах фигурант хранил для дальнейшего сбыта рыбу и рыбную продукцию без маркировки и нанесения информации, предусмотренной российским законодательством.

Отмечено, что причиненный ущерб превысил 1,2 млн рублей. Его суд взыскал с тобольчанина в доход государства.

Вещественные доказательства по делу — рыба, рыбная продукция, икра — уничтожены.

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