Тему строительства судов под квоты прокомментировала Оксана Лут

По строительству промысловых судов удалось добиться достаточно хорошей ритмичности, считает новая глава Минсельхоза Оксана Лут. Она отметила, что считает вполне выполнимыми обязательства по второму этапу программы квот под инвестиции.

Вопрос об оценке результатов первого этапа программы «квот под киль» был задан Оксане Лут при прохождения процедуры утверждения в Госдуме, сообщает корреспондент Fishnews.

На первом этапе пришлось столкнуться с опеределенными сложностями, прежде всего — в поставках финансирования и оборудования — из-за нарушения логистических цепочек, отметила Оксана Лут.

Для решения вопросов строительства судов была создана межведомственная рабочая группа «Инцидент 42» напомнила кандидат в министры сельского хозяйства. Сейчас по программе сдано уже 24 промысловых судна, отметила Оксана Лут.

«Здесь мы уже с вами скорректировали ряд нормативных документов. Есть еще предложения по корректировке, которые мы будем обсуждать, и я надеюсь, они будут поддержаны. Плюс принято решение о дополнительном финансировании верфей в связи с тем, что есть определенная недостаточность денежных средств для строительства судов», — сообщила претендент на пост главы Минсельхоза.

В целом, по мнению Оксаны Лут, сейчас сформирован «очень конструктивный диалог с Минпромторгом и с Объединенной судостроительной корпорацией», для того чтобы дальше ритмично двигаться ко второму этапу программы, по которому также приняты большие обязательства.

«И мы считаем, что мы эти обязательства вполне сможем выполнить. И уверены, что у нас есть все возможности для создания современного рыболовецкого флота в России», — -завершила ответ Оксана Лут.

Напомним, что 14 мая Госдума утвердила Оксану Лут на пост главы Минсельхоза. В этот же день президент подписал указ о назначении.

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