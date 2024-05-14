Госдума утвердила Оксану Лут на должность министра

Депутаты поддержали кандидатуру Оксаны Лут на должность министра сельского хозяйства. На заседании Госдумы кандидат в главы Минсельхоза представила программу основных направлений работы ведомства.

Текущая ситуация по всем подотраслям АПК позволяет рассчитывать на рост производства по итогам 2024 г., заявила Оксана Лут, выступая в Госдуме. Положительная динамика, по ее словам, прогнозируется в этом году в том числе и в рыбохозяйственном комплексе.

К 2030 г. российскому агропрому предстоит увеличить производство на 25% . «Это амбициозная задача, и мы, безусловно, формируем под нее план работ», - сказала претендент на пост министра.

Среди задач для работы она назвала развитие генетики и селекции для нужд агропромышленного комплекса, биотехнологий, обеспечение потребностей в отечественных ветпрепаратах.

«Помимо этого, совместно с коллегами из Минпромторга мы должны сделать упор на такие сферы, как производство средств защиты растений, сельхозтехники и оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности. Безусловно, нам нужен собственный флот для агропромышленного, рыбохозяйственного комплекса», - заявила Оксана Лут.

Также она выделила проблему кадрового обеспечения АПК, сообщает корреспондент Fishnews.

Для решения всех этих вопросов Минсельхоз разрабатывает нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» . «В его составе до 2030 года предлагается реализовать восемь федпроектов в сферах, которые я обозначила ранее», - отметила кандидат в министры.

Она также напомнила, что указом президента поставлена задача по наращиванию экспорта продукции АПК (в полтора раза к 2030 г.). Для обеспечения роста в аграрном ведомстве заявляют о готовности проводить корректировку мер поддержки.

Среди вопросов, которые депутаты задали Оксане Лут, был и вопрос о строительстве флота под квоты вылова. Претендент на пост главы Минсельхоза заявила, что в этой работе удалось добиться достаточно хорошей ритмичности .

Оксана Николаевна Лут была назначена заместителем министра сельского хозяйства в июле 2018 г. До прихода в Минсельхоз была заместителем председателя правления Россельхозбанка. С декабря 2021 г. — первый заместитель министра.

Дмитрий Патрушев, с 2018 г. возглавлявший Министерство сельского хозяйства, в новом правительстве утвержден Госдумой на должность вице-премьера .

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews