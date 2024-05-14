Госдума утвердила Оксану Лут на должность министра
Депутаты поддержали кандидатуру Оксаны Лут на должность министра сельского хозяйства. На заседании Госдумы кандидат в главы Минсельхоза представила программу основных направлений работы ведомства.
Текущая ситуация по всем подотраслям АПК позволяет рассчитывать на рост производства по итогам 2024 г., заявила Оксана Лут, выступая в Госдуме. Положительная динамика, по ее словам, прогнозируется в этом году в том числе и в рыбохозяйственном комплексе.
К 2030 г. российскому агропрому предстоит увеличить производство на 25%. «Это амбициозная задача, и мы, безусловно, формируем под нее план работ», - сказала претендент на пост министра.
Среди задач для работы она назвала развитие генетики и селекции для нужд агропромышленного комплекса, биотехнологий, обеспечение потребностей в отечественных ветпрепаратах.
«Помимо этого, совместно с коллегами из Минпромторга мы должны сделать упор на такие сферы, как производство средств защиты растений, сельхозтехники и оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности. Безусловно, нам нужен собственный флот для агропромышленного, рыбохозяйственного комплекса», - заявила Оксана Лут.
Также она выделила проблему кадрового обеспечения АПК, сообщает корреспондент Fishnews.
Для решения всех этих вопросов Минсельхоз разрабатывает нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». «В его составе до 2030 года предлагается реализовать восемь федпроектов в сферах, которые я обозначила ранее», - отметила кандидат в министры.
Она также напомнила, что указом президента поставлена задача по наращиванию экспорта продукции АПК (в полтора раза к 2030 г.). Для обеспечения роста в аграрном ведомстве заявляют о готовности проводить корректировку мер поддержки.
Среди вопросов, которые депутаты задали Оксане Лут, был и вопрос о строительстве флота под квоты вылова. Претендент на пост главы Минсельхоза заявила, что в этой работе удалось добиться достаточно хорошей ритмичности.
Оксана Николаевна Лут была назначена заместителем министра сельского хозяйства в июле 2018 г. До прихода в Минсельхоз была заместителем председателя правления Россельхозбанка. С декабря 2021 г. — первый заместитель министра.
Дмитрий Патрушев, с 2018 г. возглавлявший Министерство сельского хозяйства, в новом правительстве утвержден Госдумой на должность вице-премьера.
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