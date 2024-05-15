Комиссия определила претендентов на доли квот

Большой аукцион по продаже долей квот вылова в трех рыбохозяйственных бассейнах планируется провести 16-17 мая в Москве. Комиссия Росрыболовства рассмотрела заявки претендентов на участие в торгах.

Напомним, что в марте Федеральное агентство по рыболовству анонсировало продажу долей квот по расторгнутым договорам в Западном, Волжско-Каспийском и Дальневосточном бассейнах. Всего покупателям предложили 30 лотов.

Прием заявок на участие в аукционе завершился 8 мая. Сейчас в системе торгов уже опубликован протокол рассмотрения заявок на участие, сообщает корреспондент Fishnews.

По пяти лотам претендентов на участие не нашлось. По Дальнему Востоку это доли квот добычи наваги в Карагинской подзоне, спизулы в подзоне Приморье, по Западном бассейну — доли квот вылова атлантического лосося (семги) в Финском заливе.

Еще по 13 лотам поступило по одной заявке: здесь договоры предложат заключить по начальной цене единственным участникам. По долям квот палтусов в Северо-, Южно-Курильской зонах, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, макрурусов в Западно-Камчатской подзоне и Южно-Курильской зоне это компания «Невод», по доле квоты вылова минтая в Восточно-Сахалинской подзоне — «Тихрыбком».

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