Квотам на Дальнем Востоке, Балтике и Каспии поищут новых пользователей

Росрыболовство планирует распределить на торгах доли квот по расторгнутым договорам в Западном, Волжско-Каспийском и Дальневосточном бассейнах — в общей сложности 30 лотов. Заявки на участие в аукционах принимаются до 8 мая.

Аукционная документация размещена на сайте федерального агентства и портале torgi.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

В Дальневосточном бассейне к освоению предлагаются пять долей квот палтусов (в Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской и Северо-Охотоморской подзонах), две доли квот камбал (в Карагинской и Западно-Сахалинской подзонах), две доли квоты наваги в Карагинской подзоне, восемь долей квот макрурусов (в Западно-Камчатской подзоне и Южно-Курильской зоне), одна доля квоты минтая в Восточно-Сахалинской подзоне, и одна доля квоты спизулы в подзоне Приморье.

В Западном бассейне на аукцион выставили две доли квот атлантического лосося (семги) в Финском заливе и по две доли квот плотвы и чехони в Калининградском заливе.

В Волжско-Каспийском бассейне «освободились» по одной доли квот сома, леща и судака и две доли сазана в Каспийском море.

Торги по дальневосточным долям квот пройдут 16 мая, по остальным — 17 мая. В зависимости от лотов с победителями заключат договоры до конца 2033, 2034 или 2035 гг.

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