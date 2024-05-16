Хабаровский край определил принципы организации путины в подзоне Приморье

Добыча тихоокеанских лососей в подзоне Приморье для рыбаков Хабаровского края откроется 30 мая. В этом году здесь предполагаются сравнительно серьезные подходы горбуши.

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Хабаровском крае рассмотрела вопросы организации лососевой путины в подзоне Приморье. Этот район отличается скромными объемами вылова красной рыбы на фоне другие других, однако на этот год здесь позитивный прогноз.

Добыча тихоокеанских лососей и гольцов в подзоне Приморье в этом году, по решению комиссии, будет открыта с 30 мая по 10 октября, сообщает корреспондент Fishnews. Особые сроки установлены для традиционного рыболовства на реке Тумнин — с 5 до 12 июля.

Возможный вылов для промышленного, традиционного лова и организации любительской рыбалки в подзоне Приморье для Хабаровского края составляет более 4168 тонн горбуши, 132 тонн кеты и 30 тонн гольцов. Комиссия установила объемы вылова пользователям, при этом часть объемов оставлена в резерве для оперативного регулирования рыболовства.

Общий прогноз вылова тихоокеанских лососей в Хабаровском крае на 2024 г. составляет около 50 тыс. тонн.

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