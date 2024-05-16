Уральская аквакультура осваивает радужную форель

В Свердловской области рассчитывают разнообразить рацион местных жителей за счет аквакультуры. Партию мальков радужной форели, впервые выращенную в регионе, выпустили в садки подразделения Главрыбвода на Глубоченском водохранилище.

Молодь радужной форели вырастили в Свердловской области впервые. Эту работу выполнили специалисты Зеленоборского рыборазводного завода Нижне-Обского филиала Главрыбвода. Более 20 тыс. мальков весом 6,5 г выпустили в садки другого подразделения филиала — Кирюшкинского рыборазводного хозяйства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, форелевые садки установлены на Глубоченском водохранилище, где для этих целей был сформирован рыбоводный участок.

«К концу 2025 года из мальков вырастет форель, которая поступит в магазины Свердловской области», — отметил директор регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Александр Кузнецов.

По информации департамента, в регионе насчитывается большое количество водных объектов, пригодных для формирования рыбоводных участков. Они подходят для разведения ценных видов рыб — муксуна, нельмы, форели, стерляди, осетровых, а также для формирования, содержания и эксплуатации ремонтно-маточных стад.

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