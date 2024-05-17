Британия собирается удаленно следить за своим промыслом

Правительство Великобритании заявило, что удаленный электронный мониторинг (REM) скоро станет обязательным для всех рыболовных судов, ведущих промысел в водах Соединенного Королевства.

Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (DEFRA) Великобритании отметило: REM позволит обеспечить фиксацию всего улова, в том числе той части, которую рыбаки выбрасывают за борт.

По информации зарубежных СМИ, система будет работать с использованием камер, сенсоров и GPS-датчиков, она позволит управлять популяциями гидробионтов более устойчивым методом.

Ожидается также, что внедрение REM повысит репутацию британского рыболовства у ритейлеров и потребителей, сообщает корреспондент Fishnews.

Министр рыболовства Марк Спенсер рассказал, что переход на новую систему мониторинга начался сразу после Brexit. Чиновник обратил внимание: выход страны из состава Евросоюза дал ей возможность применить новый подход к управлению отраслью для лучшей защиты своих интересов.

Планируется, что уже нынешним летом добровольцы — участники пяти приоритетных промыслов — начнут применять систему удаленного электронного мониторинга. После того, как REM настроят, она станет обязательной для всех судов, ведущих эти промыслы.

В DEFRA также подтвердили, что с 2025 г. изменится подход к управлению выбросами рыбы с судов. Их напрямую свяжут с наделением квотами. В частности, объем, используемый для покрытия выброса за борт, будет меняться в зависимости от типа судна и орудий лова.

Кроме того, планируется создать отдельные схемы для сокращения выбросов, чтобы в итоге определить подходящие способы сокращения нежелательного улова.

СМИ обращают внимание, что год назад Организация морского управления Великобритании (the U.K. Marine Management Organisation) частично провалила развертывание систем мониторинга прибрежных судов (I-VMS). Приостановка внедрения произошла в мае 2023 г после того, как в результате дополнительных испытаний стало понятно, что два из четырех устройств, одобренных для использования в программе I-VMS, — Satlink Nano и Maritime Systems MS44 — не соответствуют необходимым стандартам.

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