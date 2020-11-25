25 ноября 2020 года

Британия приняла новый закон о рыболовстве

В Великобритании получил монаршее одобрение закон о рыболовстве – новый документ принят впервые за 40 лет. Он адаптирует отраслевое законодательство под меняющийся в результате Brexit международный статус королевства.

Министр рыболовства Великобритании Виктория Прентис отметила, что принятие закона станет важной вехой на пути королевства как независимого прибрежного государства. По информации пресс-службы британского правительства, новый закон позволит:

- правительству страны и автономиям скоординировать управление промыслом для достижения Целей устойчивого развития;

- прекратить автоматический доступ судов Евросоюза в британские воды;

- обязать иностранные суда получать лицензию и выполнять принятые Великобританией правила;

- при управлении промыслом сохранять баланс между социальными и экономическими интересами, предотвращая чрезмерную эксплуатацию ресурсов;

- повысить рентабельность рыбодобывающих предприятий.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новый закон признает необходимость согласования вылова трансграничных видов водных биоресурсов с другими странами.

Напомним, вопросы, связанные с рыбным промыслом, оказались одними из наиболее острых на переговорах Британии с Евросоюзом о сделке по Brexit. В конце декабря страна собирается отказаться от Общей политики ЕС в области рыболовства и стать независимым прибрежным государством.

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