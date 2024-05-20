В нацпроект по продовольственной безопасности войдут «рыбные» направления

Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» нацелен на обеспечение независимости от импорта по ряду важнейших для российского АПК направлений, отметили в Минсельхозе.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут на пленарной сессии «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» на ВДНХ рассказала о работе по реализации ряда национальных целей, определенных «майским» указом президента.

Они, в частности, предусматривают увеличение объема производства продукции АПК не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 г., а экспорта — не менее чем в 1,5 раза, обеспечение технологической независимости в сфере продбезопасности, улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах.

Для обеспечения технологической независимости ведется работа над нацпроектом «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Его реализация позволит снизить зависимость от импорта по ряду важнейших направлений, заявили в пресс-службе аграрного ведомства.

Минсельхоз предлагает, чтобы нацпроект включал в себя восемь федеральных проектов. Это «Селекционная и генетическая независимость АПК», «Обеспеченность АПК критически важными ферментами, пищевыми и кормовыми добавками», «Обеспеченность АПК отечественными ветпрепаратами и вакцинами», «Техническая и технологическая независимость в сельхозмашиностроении», «Технико-технологическая независимость животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности», «Технологическая независимость производства средств защиты растений», «Отечественный флот для нужд АПК и рыбохозяйственного комплекса», «Кадровое и научное обеспечение АПК и рыбохозяйственного комплекса».

Как сообщает корреспондент Fishnews, министр отдельно остановилась на каждом из проектов. Говоря о направлении «Отечественный флот для нужд АПК и РХК», Оксана Лут отметила, что в рыбной отрасли уже идет строительство судов под квоты вылова.

«Суда строятся. Есть сложности в строительстве судов, потому что и цена скачет, ну и, собственно, все последние события привели к тому, что были недопоставки оборудования в рамках [строительства] судов. То есть надо менять полностью весь процесс», — заявила глава Минсельхоза.

Всего к 2030 г. должно быть построено 129 промысловых судов.

В агропромышленном секторе нужно обеспечить российский флот для перевозок зерна.

Федеральный проект «Селекционная и генетическая независимость АПК» предполагает и решение задач в аквакультуре. Как следует из представленной министром презентации, уровень самообеспечения посадочным материалом лососевых видов рыб отечественного производства к 2030 г. должен достичь 80% (2023 г. — 8%).

Проект «Обеспеченность АПК критически важными ферментами, пищевыми и кормовыми добавками» предусматривает наращивание независимости по рыбным кормам. К началу следующего десятилетия потребности хозяйств по выращиванию ценных (лососевых) пород рыб в специализированных кормах должны быть закрыты на 95% (2023 г. — 20%).

Работа по обеспечению кадрами должна стать основой для всех остальных федеральных проектов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews