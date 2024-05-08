Экспорт продукции АПК остается среди работы по национальным целям

Владимир Путин поручил обновить национальный проект «Международная кооперация и экспорт». При этом задана планка по увеличению объема производства и поставок на внешний рынок продукции агропромышленного комплекса.

Президент подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», сообщает корреспондент Fishnews.

Как и в 2018 г., предусмотрены ориентиры в сфере агропрома и поставок его продукции на внешний рынок. В блок показателей и задач для достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» вошла задача по увеличению к 2030 г. объема производства продукции АПК не менее чем на 25% к уровню 2021 г.

Экспорт продукции агропромышленного комплекса к следующему десятилетию должен вырасти по сравнению с уровнем 2021 г. не менее чем в полтора раза.

Для достижения целей и задач, предусмотренных указом, правительство должно разработать или скорректировать и представить на рассмотрение Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам ряд нацпроектов. В их числе и проект «Международная кооперация и экспорт». Работа должна быть выполнена при участии Госсовета РФ.

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