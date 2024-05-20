Власти Приморья рассчитывают на рост поставок рыбопродукции в КНР

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время мероприятий в Харбине пригласил китайских партнеров участвовать в совместных проектах в логистике и туризме. Власти края заявили и о возможностях наращивания поставок в КНР российских товаров, в том числе рыбы и морепродуктов.

Китай — главный партнер Приморья в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, отметил глава региона Олег Кожемяко в рамках конференции на полях 8-го российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

Удельный вес Китая в общем объеме внешнеторгового оборота края по итогам 2023 г. составил почти 65%, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона обозначил ключевые предложения по дальнейшему взаимодействию Приморья с КНР. Так, говоря о развитии транспортной инфраструктуры, Олег Кожемяко отметил формирование международных транспортных коридоров «Приморье-1» по направлению Суйфэньхэ — Пограничный — Уссурийск — Находка, Восточный — страны АТР и «Приморье-2» по направлению Хуньчунь — Краскино — Славянка, Посьет, Зарубино — порты стран АТР, Также губернатор напомнил о реконструкции погранпереходов: после завершения этих работ, как обещают власти, общая ежегодная пропускная способность всех автомобильных пунктов пропуска вырастет более чем в шесть раз и составит около миллиона машин в год.

«Предлагаем китайским партнерам открывать новые морские грузовые линии и организовать транзит и перевалку грузов в контейнерах из провинции Хэйлунцзян, портов южного Китая — через Славянку и другие порты Приморья, а также автомобильные и железнодорожные пункты пропуска», — сказал Олег Кожемяко.

В рамках торгового сотрудничества Приморье планирует увеличить поставки в Китай продукции лесопереработки, сои, кукурузы, меда, рыбной и другой экологически чистой продукции.

По словам губернатора, важную роль в развитии межрегиональных международных отношений должен сыграть создаваемый на территории Уссурийска кластер международной торговли. Глава Приморского края пригласил китайских партнеров инвестировать в этот проект.

Власти Приморья также напомнили, что для усиления сотрудничества открыты представительства края в Харбине и Даляне.

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