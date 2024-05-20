Аукцион определил пользователей квот на Дальнем Востоке, Балтике и Каспии

Торги по продаже долей квот вылова прошли 16-17 мая в Москве. Предлагались права на промысел в трех рыбохозяйственных бассейнах.

Дальневосточный бассейн

Доля квоты палтуса в Северо-Охотоморской подзоне достается магаданской компании «Торгпромус». Лучшую цену за возможность добывать камбал в Карагинской подзоне предложило камчатское предприятие «КЗБ-Донка». Долю квоты камбал, но в Западно-Сахалинской подзоне, приобретает компания «Невод» (Сахалинская область).

Западный бассейн

Лучшие цены за возможность добывать плотву в Калининградском (Вислинском) заливе предложила калининградские компании «Стахановец» и «Здравие». Они же приобретают права на вылов чехони в Калининградском (Вислинском) заливе, сообщает корреспондент Fishnews.

Волжско-Каспийский бассейн

Право на вылов пресноводного сома на Каспии приобретает компания «АМП» (Астраханская область). Победителем в торгах по продаже доли квоты для промысла леща в Каспийском море стала компания «Шторм» (Астраханская область), сазана - «МИВ» (Астраханская область) и «Шторм». Лучшую цену за право добывать судака предложил ИП Абдулбеков И.М. (Дагестан).

Напомним, что еще по пяти лотам на участие в торгах не поступило заявок. Еще по 13 лотам поступило по одной заявке: это предполагает заключение договора с единственным участником.

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