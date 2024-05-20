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Использование на складе WMS приносит практические выгоды клиентам, отмечают в УК «Грандо»

Чем рыбопромышленникам поможет WMS

Система управления складом (WMS) — специфический логистический термин, означающий, что управление складом автоматизировано. Клиентам склада это приносит целый ряд ощутимых практических выгод, отмечает администратор WMS УК «Грандо» Антон Аверьянов.

WMS (Warehouse Management System) автоматизирует и оптимизирует приемку, размещение, хранение, обработку и отгрузку товаров на складах. WMS управляет работой и перемещением складской техники и сотрудников, контролирует их и, учитывая текущую обстановку, оперативно ставит задачи персоналу, рассказал Fishnews Антон Аверьянов.

Он подчеркнул, что использование на складе WMS приносит практические выгоды клиентам. «WMS позволяет повысить качество выполнения работы и производительность; снизить затраты на хранение грузов и проведение операций с ними; повысить точность сборки заказов, а также сократить время простоя автотранспорта. Все это уменьшает количество недовольных клиентов и снижает расходы на обработку возвращенных заказов», — отметил администратор WMS УК «Грандо».

По его словам, WMS для морозильных складов имеет свою специфику. «От такой WMS требуется управление холодовой цепью: она должна обеспечивать контроль температуры и влажности для поддержания качества замороженных продуктов. «Морозильная» WMS должна легко интегрироваться с холодильными установками, датчиками температуры и другим оборудованием для мониторинга и управления холодовой цепью», — обратил внимание Антон Аверьянов.

Также от WMS для морозильных складов требуется гибкость настроек. Она должна позволять настраивать параметры хранения и обработки замороженных товаров в соответствии с требованиями производителя и законодательством. Помимо этого, от «рефрижераторной» WMS требуется автоматически отслеживать сроки годности замороженных продуктов и предупреждать о приближении даты истечения. Наконец, такая WMS должна обеспечивать безопасность данных о температуре, влажности и состоянии продуктов, чтобы предотвратить потерю информации и обеспечить соответствие требованиям законодательства, подчеркнул собеседник Fishnews.

По словам Антона Аверьянова, в настоящее время на российском рынке представлено более 30 различных систем управления складом. Среди них есть как отечественные, так и иностранные, в том числе те, чьи разработчики в результате санкций ушли с нашего рынка. Собственно УК «Грандо» использует адаптированную специально для них WMS российской компании «Севко».

Компания «УК «Грандо» присутствует на рынке логистических услуг с 2006 г. Сейчас в ее распоряжении складской комплекс Grando на юге Санкт-Петербурга. Это мультитемпературный комплекс класса «А+» с площадью складских помещений более 140 тыс. кв. метров. Собственный парк компании насчитывает более 100 рефрижераторных автомобилей различной грузоподъемности.

Рыбопродукция — один из ключевых объектов для хранения на площадках Grando. Компания реализует проект «Рыбный хаб», предусматривающий оказание специфических услуг для этого сегмента товаров.

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  • Использование на складе WMS приносит практические выгоды клиентам, отмечают в УК «Грандо»
  • УК «Грандо» использует адаптированную специально для нее WMS российской компании «Севко»
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