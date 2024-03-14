Промышленный холодильник-гигант Grando строит планы на рыбу

Масштабный складской комплекс Grando на юге Санкт-Петербурга наращивает потенциал. К уже имеющейся мощности единовременного хранения в более чем 200 тыс. тонн предстоит добавить еще 120 тыс. тонн хранения замороженной продукции. В фокусе внимания — рыба и морепродукты.

В рамках запланированного расширения логистический оператор «УК «Грандо» завершил первую очередь низкотемпературного склада «Зебра» емкостью в 120 тыс. тонн и площадью 50 тыс. кв. метров. Его строительство ведется с прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе компании.

Компания «УК «Грандо» присутствует на рынке логистических услуг с 2006 г. Сейчас в ее распоряжении ультрасовременный мультитемпературный комплекс класса «А+» с площадью складских помещений более 140 тыс. кв. метров.

Комплекс расположен на территории 60 га в Тосненском районе Ленинградской области, в нескольких километрах от границы Санкт-Петербурга. В 5 км от комплекса проходит трасса М-10, в 14 км — М-11, в 25 км — кольцевая автодорога Санкт-Петербурга и железнодорожный терминал Шушары. Крупнейший морской порт Петербурга всего в 40 км.

Помимо ответственного хранения и грузоперевозок «УК «Грандо» предлагает своим клиентам широкий спектр сопутствующих услуг, которые могут быть интегрированы в производственные процессы клиентов компании, такие как стикеровка, фасовка, маркировка, дополнительная обработка товара, взвешивание и др.

Собственный парк компании насчитывает более 100 рефрижераторных автомобилей различной грузоподъемности.

Рыбопродукция — один из ключевых объектов хранения на комплексе Grando. Компания реализует проект «Рыбный хаб», предусматривающий оказание специфических услуг для этого сегмента товаров. Так, склады «УК «Грандо» аттестованы для экспорта рыбы и морепродуктов в Китай, Корею, Гонконг, ОАЭ, Нигерию, Японию, страны ЕАЭС, Вьетнам, Таджикистан, Грузию, Азербайджан, Тайвань, Сингапур, Израиль, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Йемен, Катар, Кувейт, Оман, Турцию, США, Туркменистан, Монголию, Таиланд, Лаос, Камбоджу, Малайзию, Индию, Филиппины и Индонезию.

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