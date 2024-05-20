Вячеслав Бычков: Практика принудительного лишения квот стала серьезной угрозой

Добиваться «заморозки» либо отмены законодательной нормы о 70-процентном пороге освоения квот станет одним из основных направлений работы ассоциации «Ярусный промысел» в этом году. Об этом Fishnews рассказал президент объединения Вячеслав Бычков.

Рассмотрение исков к пользователям водных биоресурсов о принудительном расторжении договоров на доли квот давно уже стало судебной рутиной. Судебная практика показывает, что если освоение квот не было нулевым или близким к нулю, то рыбаки имеют хорошие шансы выиграть суд у регулятора. Подготовленный Fishnews обзор арбитражной практики по таким тяжбам прокомментировал президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслав Бычков.

«Проблема заключается в содержащейся в законе о рыболовстве формулировке, которая предписывает прекращение права на добычу для пользователей, в течение двух лет подряд осваивавших квоту менее чем на 70%. Это норма прямого действия, и фактически она обязывает регулятора по формальному признаку запускать механизм досрочного расторжения», — рассказал Вячеслав Бычков в интервью журнал «Fishnews — Новости рыболовства».

В результате рыбаки вынуждены проходить сложную, затратную и по силам, и по времени, и по деньгам процедуру судебных тяжб и доказывания своей правоты.

«Наша ассоциация уже который год подряд в обращениях к регулятору отмечает непозволительность такого положения дел. Мы предлагаем инициировать либо «заморозку», либо отмену этой нормы. Либо в качестве промежуточного варианта вернуться к индикатору освоения квот в 50%, как это было до 2019 года», — подчеркнул глава АЯП.

По его мнению, эта норма давно уже стала рудиментом, и сейчас, в нынешних условиях, она совершенно не нужна. Ситуация в отрасли давно поменялась: ассоциация не видит проблематики «квотных рантье», для борьбы с которыми норма о 70% освоения в свое время вводилась. Сегодня отрасль ориентирована на переход к инвестиционным квотам, когда каждый килограмм пойманной рыбы на счету. Ведь надо рассчитываться по кредитам, да и прочие расходы никуда не исчезли, отметил собеседник «Fishnews — Новости рыболовства».

«Мы не видим пользователей, которые намеренно не осваивают свои квоты. Если и случается иногда сознательное уклонение, то по таким причинам, которые указал камчатский пользователь в вашем обзоре по арбитражам: осваивать квоту по тем или иным причинам становится невыгодно. У некоторых компаний квоты из-за состояния запаса стали настолько низки (менее 100 кг палтуса в год), что не окупят текущих расходов на направление судна в район промысла», — подчеркнул Вячеслав Бычков.

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