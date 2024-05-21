Ученые следят за популяциями амурских осетровых

Специалисты ВНИРО исследуют запасы калуги и амурского осетра в низовьях Амура. Интенсивность их нереста выше, чем в прошлом году, обращают внимание ученые.

В экспедиции участвуют сотрудники Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии совместно с коллегами из центрального института. Работы ведутся на тоневом участке Амура в районе села Сусанино (115 км от устья). Напомним, что исследования осетровых в этой акватории возобновились в прошлом году.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО, в научных уловах встречаются производители и осетра, и калуги. Миграция зрелых особей проходит в стандартные сроки. Обнаружены повторно нерестующие особи: их доля для калуги составила 14%, для осетра — 26%.

Специалисты оценивают состояние нерестовой части популяции амурского осетра как хорошее: производители обоих полов многочисленны. Интенсивность нереста находится на среднемноголетнем уровне (калуга — 0,3 экземпляра на сплав, осетр — 0,8 экземпляра).

В уловах встречается и молодь. Отмечено, что относительная численность осетровой молоди в возрасте 1–7 лет стабильна на протяжении последних пяти лет и составляет в среднем два экземпляра за сплав. Также ученые взяли пробы для молекулярно-генетических исследований.

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