Суд решил расторгнуть договор на инвестквоты с камчатской компанией

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Росрыболовства о расторжении договора на доли инвестквот с РПЗ «Сокра». Камчатская компания не выполняла обязательства по строительству судна, говорится в судебном решении.

Столичный арбитраж рассмотрел дело по исковому заявлению Росрыболовства к РПЗ «Сокра», сообщает корреспондент Fishnews. Ведомство выступило с требованием о расторжении с камчатской компанией договора на доли инвестиционных квот вылова.

Как следует из судебного решения, по заключенному в 2020 г. договору ответчик принял на себя обязательства по постройке среднетоннажного рыбопромыслового судна (объект инвестиций типа «Д-1» согласно утвержденной классификации).

Однако в Росрыболовство поступила информация, что финансовые вопросы реализации проекта не решены, строительство не ведется и действующие графики нарушены, отмечено в решении.

В связи с невыполнением обязательств по строительству судна арбитраж решил расторгнуть договор на доли инвестквот.

В марте 2024 г. арбитражный суд Москвы принял решение о расторжении по еще одному договору на доли инвестквот с РПЗ «Сокра» — в связи с невыполнением обязательств по строительству еще одного среднетоннажника.

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