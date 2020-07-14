14 июля 2020 года

Дальневосточные компании получили инвестквоты

Росрыболовство закрепило за компаниями инвестиционные квоты вылова на Курилах, в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах. Осваивать эти объемы предприятия смогут, когда построят и введут в эксплуатацию рыбопромысловые суда. Всего предусматривается постройка 11 мало- и среднетоннажников.

Приказом от 7 июля 2020 г. № 356 Росрыболовство распределило доли квот вылова в инвестиционных целях. На этот раз между предприятиями, которые участвовали в пятом этапе заявительной кампании, сообщает корреспондент Fishnews.

Камчатский Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина получил пакеты долей квот добычи трески, камбал, терпуга, командорского кальмара и макруруса в Северо-Курильской зоне под строительство 6 малотоннажных судов.

За Рыбокомбинатом «Островной» (Сахалинская область) федеральное агентство закрепило доли квот добычи трески, камбал, терпуга, макруруса и наваги в Южно-Курильской зоне под строительство среднетоннажного судна.

Рыбоперерабатывающий завод «СОКРА» (Камчатка) получил пакеты долей квот вылова трески, камбал, макруруса, наваги и палтусов в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах под строительство 2 среднетоннажных судов. Также за компанией закреплен пакет долей квот добычи трески, камбал, терпуга, командорского кальмара и макруруса в Северо-Курильской зоне под постройку среднетоннажника.

Компания «Алаид» (Сахалинская область) наделена квотами вылова трески, камбал, макруруса, наваги и палтуса в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах под строительство среднетоннажного судна.

Часть долей квот пока осталась не распределенной – их планируется закрепить по итогам 7-го этапа заявительной кампании.

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