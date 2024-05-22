Новости
Нерестилища корфо-карагинской сельди (вид с вертолета). Фото пресс-службы КамчатНИРО

За камчатской сельдью присмотрели с вертолета

Специалисты Камчатского филиала ВНИРО провели авиаучетные исследования по оценке ресурсов корфо-карагинской сельди. По предварительным данным, наибольший нерест в этом году был в заливе Анапка.

КамчатНИРО уже более 80 лет ведет мониторинг запасов корфо-карагинской сельди — важнейшего для дальневосточных рыбаков промыслового объекта. Традиционно прогноз базируется на результатах исследований в нерестовый период (май) и во время нагула и зимовки сельди (ноябрь–декабрь). При этом исследования на нерестилищах посредством авиаучетов имеют первостепенное значении, подчеркнули в филиале.

В задачи экспедиции входили аэровизуальный учет и оконтуривание районов икрометания сельди, исследование условий воспроизводства, оценка интенсивности икрометания, определение биологических характеристик рыбы, сбор проб обыкренного субстрата. Работы проводились при содействии Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина.

Как рассказал начальник экспедиции, старший специалист лаборатории морских рыб КамчатНИРО, Семен Веселов, в течение почти 10 летных часов на вертолете МИ-8 были обследованы основные нерестилища в заливах Корфа, Уала и Анапка. Собрано 34 пробы нерестового субстрата с отложенной на него икрой, выполнены гидрологические исследования, массовые промеры и полные биологические анализы рыб.

«В отличие от прошлых лет, нерест сельди наблюдали в районе мыса Шилка, в лагуне Тымлат, гавани Сибирь, в бухте Скобелева и у поселка Тиличики. Кроме того, в районе косы Алиткунын, к югу от устья реки Хайанапка, отмечены массовые заморы производителей», — сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Икрометание в заливе Анапка прошло в сроки, близкие к среднемноголетним, с пиком 7–8 мая.

Сейчас полученные данные находятся в обработке, поэтому об основных результатах экспедиции — оценках нерестового запаса — пока говорить преждевременно, отметили ученые.

Итоги исследований будут использованы для оценки текущего и перспективного состояния запасов, обоснования общего допустимого улова сельди в Карагинской подзоне на 2026 г. методами математического моделирования.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Нерестилища корфо-карагинской сельди (вид с вертолета). Фото пресс-службы КамчатНИРО
  • Обыкренный субстрат. Фото пресс-службы КамчатНИРО
  • Специалист за измерением температуры и солености воды в районах воспроизводства. Фото пресс-службы КамчатНИРО
  • Вертолет на сельдевом нерестилище, где обнаружен массовый замор. Фото пресс-службы КамчатНИРО
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: икра
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Отрасль прошла через значительную трансформацию

    Все материалы

    Интервью

    Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

    Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

    Вячеслав БЫЧКОВ

    Практика принудительного лишения квот стала серьезной угрозой

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края

    Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Хорошо, когда экспорт — это возможности, а не зависимость

    Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Едем в Стамбул за результатом

    Дмитрий ПАСТУХОВ, главный рыбовод рыбоводного завода Южно-Курильского рыбокомбината. Фото предоставил Дмитрий Пастухов

    Главный рыбовод рыбоводного завода ЮКРК

    Дмитрий ПАСТУХОВ

    Сохранение запасов лососевых — важная часть работы ЮКРК

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

    Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

    Директор компании «Раптика»

    Роман ЛОСКУТОВ

    Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

    Все материалы

    Крупным планом

    Концепт пульта управления рыболовным судном, представленный АО «Концерн «НПО «Аврора» на отраслевых выставках. Фото предоставлено компанией

    Чек-ап для судовых систем

    Специалисты «НПК Морсвязьавтоматика» готовы взяться за отделку судна любого типа. Фото предоставлено пресс-службой компании

    «НПК Морсвязьавтоматика»: композитные решения для оснащения судов

    Fishnews организовал круглый стол «Страхование в рыбной промышленности: сложности и перспективы»

    Как страховая защита могла бы помочь рыбной отрасли

    Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока остается площадкой, на которой отраслевые объединения обмениваются информацией и находят совместные решения

    Координационный совет держит руку на пульсе

    События

    В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

    Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

    МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

    Российские рыбаки установили новый рекорд

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.