За камчатской сельдью присмотрели с вертолета

Специалисты Камчатского филиала ВНИРО провели авиаучетные исследования по оценке ресурсов корфо-карагинской сельди. По предварительным данным, наибольший нерест в этом году был в заливе Анапка.

КамчатНИРО уже более 80 лет ведет мониторинг запасов корфо-карагинской сельди — важнейшего для дальневосточных рыбаков промыслового объекта. Традиционно прогноз базируется на результатах исследований в нерестовый период (май) и во время нагула и зимовки сельди (ноябрь–декабрь). При этом исследования на нерестилищах посредством авиаучетов имеют первостепенное значении, подчеркнули в филиале.

В задачи экспедиции входили аэровизуальный учет и оконтуривание районов икрометания сельди, исследование условий воспроизводства, оценка интенсивности икрометания, определение биологических характеристик рыбы, сбор проб обыкренного субстрата. Работы проводились при содействии Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина.

Как рассказал начальник экспедиции, старший специалист лаборатории морских рыб КамчатНИРО, Семен Веселов, в течение почти 10 летных часов на вертолете МИ-8 были обследованы основные нерестилища в заливах Корфа, Уала и Анапка. Собрано 34 пробы нерестового субстрата с отложенной на него икрой, выполнены гидрологические исследования, массовые промеры и полные биологические анализы рыб.

«В отличие от прошлых лет, нерест сельди наблюдали в районе мыса Шилка, в лагуне Тымлат, гавани Сибирь, в бухте Скобелева и у поселка Тиличики. Кроме того, в районе косы Алиткунын, к югу от устья реки Хайанапка, отмечены массовые заморы производителей», — сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Икрометание в заливе Анапка прошло в сроки, близкие к среднемноголетним, с пиком 7–8 мая.

Сейчас полученные данные находятся в обработке, поэтому об основных результатах экспедиции — оценках нерестового запаса — пока говорить преждевременно, отметили ученые.

Итоги исследований будут использованы для оценки текущего и перспективного состояния запасов, обоснования общего допустимого улова сельди в Карагинской подзоне на 2026 г. методами математического моделирования.

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