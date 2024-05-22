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Правительство Фарерских островов начало обсуждение новой реформы налогообложения лососеводов

Лососю Фарер грозит новая налоговая реформа

Правительство Фарерских островов начало обсуждение новой реформы налогообложения лососеводов. Как и прежде, предполагается измерение разницы между средней рыночной стоимостью продукции и затратами компании на выращивание рыбы.

Год назад размер налога предлагалось разбить на семь уровней — от 0,5% до 20%, пишут зарубежные СМИ. По их данным, новая система сократит число уровней до четырех и установит диапазон от 0,5% до 7,5%. Однако дополнительно компании обложат еще и корпоративным налогом в размере 8%, а также всеми прочими налогами и платежами.

Инициатива уже вызвало негодование среди ведущих производителей фарерского лосося, сообщает корреспондент Fishnews.

Руководители компаний выступают за полное исключение из формулы налогообложения переменной в виде средней международной цены на лосося. В Bakkafrost отмечают, что такая система затрудняет производство розничной продукции. Кроме того, после предыдущей реформы компании пришлось сократить 140 сотрудников.

Однако министр бизнеса и иностранных дел Фарерских островов Хёгни Хойдал заявил, что правительство пытается пойти навстречу отрасли, объединив два налоговых режима.

Объясняя причину, по которой правительство хочет обложить компании налогом на доходы, а не на прибыль, чиновники заявляют: нужно гарантировать оплату прав на использование фьордов в зависимости от того, сколько рыбоводы фактически производят лосося. По словам Хёгни Хойдала, если бы система учитывала прибыль, то компании могли бы просто ее занизить.

Однако производители все же считают, что новая система делает ситуацию в сложные для отрасли времена еще хуже. По их мнению, налогообложение, напротив, должно быть упрощено.

Сейчас проходят прения в парламенте. По их результатам и будет вынесено итоговое решения о судьбе реформы.

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