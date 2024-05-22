Рыбоохрана в Приморье настраивается на «красную» путину

Приморское территориальное управление Росрыболовства готовится к переходу на усиленный режим работы для охраны предстоящего лососевого нереста. На северо-востоке края путина стартует 29 мая.

«Красная» путина в Тернейском районе начнется 29 мая. В это время на реках севера Приморского края начинается нерестовый ход лососей, который постепенно будет смещаться к югу. Начала путины и нерестового хода ожидают не только законопослушные рыбаки, но и организованные браконьерские группы.

Для противодействия браконьерам на север Приморья привлечены дополнительные силы рыбоохраны, усиленные внештатными общественными инспекторами, рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства. С правоохранительными ведомствами налажено оперативное взаимодействие. На нерестовых реках и возможных путях транспортировки незаконно добытой рыбы организованы стационарно-передвижные посты рыбоохраны и мобильные группы. Запланировано проведение регулярных рейдов. Каждый рыбинспектор имеет право ношения огнестрельного оружия, подчеркнули в теруправлении.

К промышленному вылову, который ведется в море, перед устьями рек, в этом году предложено 954,7 тонны горбуши и 71,9 тонны симы. Представители коренных народов смогут добыть в совокупности 26,2 тонны горбуши и 10,8 тонны симы. Любительский лов в крае вестись не будет из-за отсутствия специальных участков.

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