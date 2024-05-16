Приморье расписало планы на «красную» путину

Комиссия по анадромным Приморского края определила объемы и сроки вылова горбуши и симы в рамках промышленного и традиционного рыболовства. Любительский лов этих лососей в текущем году не планируется из-за отсутствия участков.

Добыча горбуши и симы предусмотрена в трех восточных районах Приморского края — Тернейском, Ольгинском и Лазовском, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на протокол заседания комиссии.

Суммарно для двух видов рыболовства выделены 996 тонн горбуши и 92,7 тонны симы. 981 тонна горбуши и 77 тонн симы отведены для освоения в Тернейском районе. Для Ольгинского района предусмотрено менее пяти тонн симы, для Лазовского — менее одной тонны. Еще 15 тонн горбуши и 10 тонн симы пока находятся в резерве.

Промышленному рыболовству комиссия выделила 955 тонн горбуши и 72 тонны симы. Добычу будут вести три компании: «Акватехнологии», «Единские промыслы» и «Тройка».

Для традиционного промысла коренных народов предусмотрены 26,2 тонны горбуши и 10,8 тонны симы. Представители КМНС смогут выловить по 100 кг горбуши и по 20 кг симы.

Согласно протоколу, промысел горбуши и симы в Тернейском районе (в рамках промышленногои традиционного лова) стартует с 00:00 29 мая и продлится до 24:00 часов 31 июля. Добыча симы в Ольгинском и Лазовском районе будет вестись с 00:00 часов 10 июня до 24:00 часов 31 июля.

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