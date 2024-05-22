«Владивосток-2000» снова попытаются продать

Объявлен новый аукцион по продаже крупнейшего в мире плавзавода «Владивосток-2000», который был обращен в собственность государства. После неудавшихся первых торгов начальную цену снизили более чем вдвое — до 846 млн рублей.

Предыдущий аукцион был объявлен в апреле, судно выставлялось со стартовой ценой более 2,1 млрд рублей. Однако торги были отменены из-за отсутствия заявок.

Новый аукцион предполагается провести 19 июня, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на документацию торгов. Заявки принимаются до 16 июня.

Плавзавод был национализирован по иску заместителя генпрокурора к бизнесмену Дмитрию Дремлюге и ряду других физических и юридических лиц.

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