Росимущество объявило о продаже плавзавода «Владивосток 2000»

Крупнейший в мире рыбоперерабатывающий плавзавод «Владивосток 2000» выставили на аукцион. Стартовая цена лота составляет более 2,1 млрд рублей.

Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ», сообщили Fishnews в пресс-службе Росимущества. Торги намечены на 15 мая.

Напомним, что решение об обращении в госсобственность 213 объектов движимого и недвижимого имущества, включая этот плавзавод, было принято Фрунзенским райсудом Владивостока в 2023 г. по иску заместителя генпрокурора к бизнесмену Дмитрию Дремлюге и ряду других физических и юридических лиц.

Как следует из приложенных документов к объявлению о продаже, судно было построено в 1980 г. в Иокогаме. Длина — 228,6 м, ширина — 32 м, дедвейт — 36,5 тыс. тонн. В настоящее время пришвартовано во Владивостоке. Расходы по хранению судна (стоянка у причала, оплата труда минимального экипажа, электроэнергия и т. д.) — 62,6 млн рублей в месяц.

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