На «Владивосток-2000» пока не нашлось покупателей

Аукцион по продаже крупнейшего в мире рыбоперерабатывающего плавзавода «Владивосток-2000» отменен из-за отсутствия заявок. Национализированное судно выставлялось со стартовой ценой более 2,1 млрд рублей.

Проведение торгов по продаже морского судна «Владивосток-2000», обращенного в собственность РФ, отменено. Об этом сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт torgi.gov.ru. Причиной указано «отсутствие заявок по истечении 10 рабочих дней».

Напомним, что решение об обращении в госсобственность 213 объектов движимого и недвижимого имущества, включая этот плавзавод, было принято Фрунзенским райсудом Владивостока в 2023 г. по иску заместителя генпрокурора к бизнесмену Дмитрию Дремлюге и ряду других физических и юридических лиц.

Расходы по хранению судна (стоянка у причала, оплата труда минимального экипажа, электроэнергия и т. д.) составляют 62,6 млн рублей в месяц.

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