Иваси успешно ловят в российских водах

К 21 мая отечественные рыбаки освоили 25 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси), что на 35,5% выше уровня прошлого года. При этом основной объем добыт в исключительной экономзоне России.

Прогнозируемый объем вылова сардины-иваси на текущий год составляет 579 тыс. тонн, однако он может быть скорректирован в ходе путины, обратили внимание в Росрыболовстве.

Пелагическая путина проходит в северо-западной части Тихого океана. Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, отечественный флот ведет промысел иваси и скумбрии как в российских водах, так и в исключительной экономической зоне Японии. Основной объем сардины на сегодняшний день добыт именно в российской части, притом что за аналогичный период 2023 г. большую долю обеспечил вылов за пределами ИЭЗ РФ, подчеркнули в ведомстве.

В ФАР обратили внимание, что миграции иваси в экономзону России начинаются с каждым годом все раньше. Активная фаза промысла этой рыбы стартует летом.

Согласно прогнозам отраслевой науки, наибольший объем придется на Южно-Курильскую зону (465 тыс. тонн), на втором месте — Северо-Курильская зона (почти 100 тыс. тонн), остальной улов предположительно возьмут в Западно-Сахалинской подзоне и подзоне Приморье.

Напомним, в 2023 г. объем вылова иваси в прикурильских водах достиг 544 тыс. тонн. Это стало рекордным показателем за постсоветский период.

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