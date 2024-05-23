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На вопросы сенаторов ответили заместитель главы Росрыболовства Василий СОКОЛОВ и заместитель министра сельского хозяйства Максим УВАЙДОВ

Минсельхоз обещает в срок выпустить все документы по рыболовным участкам

Все подзаконные акты в развитие изменений закона о рыболовстве, подписанных в июле прошлого года, до даты его вступления в силу будут приняты, заверил сенаторов заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов.

Напомним, что в июле 2023 г. был принят федеральный закон о принципах распределения рыболовных участков (в том числе для добычи лосося) и формате торгов в рыбной отрасли.

Выпуск подзаконной базы для реализации поправок отслеживают в Совете Федерации, сообщает корреспондент Fishnews.

Сейчас уже приняты три постановления и один приказ Минсельхоза, готовятся к выпуску еще шесть актов правительства, сообщил на заседании верхней палаты парламента первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Сенатор от Магаданской области Анатолий Широков обратил внимание, что с 1 сентября закон вступает в силу, однако сегодня не завершена разработка документа, определяющего механизм установления и взимания платы за заключение нового договора на рыболовный участок без торгов. Нет ясности и по соглашению об участии пользователей РЛУ в социально-экономическом развитии регионов. Остается неясным порядок определения границ рыболовных участков при перезаключении договоров, указал парламентарий.

К моменту вступления закона в силу все подзаконные акты будут приняты, заверил сенаторов заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов. «Здесь сомнений нет», — сказал представитель ведомства.

Предложения, озвученные регионами и сенаторами, по словам заместителя министра, в проектах «максимально учтены».

Три из шести оставшихся подзаконных актов внесены в правительство — их подписание ожидается со дня на день, сообщил Максим Увайдов. Еще три проекта, добавил он, должны быть направлены в кабмин 3 июня — в этот срок они и будут переданы.

В министерстве поддерживают трехлетнюю рассрочку уплаты платежа при перезаключении на новый срок договора на РЛУ без торгов, рассказал представитель ведомства. «Считаем это правильным. Ждем законодательной инициативы — мы тоже на эту тему с вами разговаривали», - обратился к сенаторам замглавы Минсельхоза.

Что касается распределения платы, то здесь потребуется внесение изменений в бюджетное законодательство и «тогда будет такое расщепление», обратил внимание чиновник.

Замминистра прокомментировал вопрос с границами участков. «Мы с вами когда обсуждали, приняли решение, что сейчас перезаключение произойдет в рамках действующих границ. То есть не меняя действующие границы участков», — заявил чиновник. Это важно, чтобы не создать неразбериху и коллапс, отметил он.

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