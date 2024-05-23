Рыбоводные заводы в Сахалинской области приступили к выпускам

Всего в этом году в Сахалинской области ожидается выпуск не менее 1 млрд экземпляров молоди тихоокеанских лососей — регион лидирует в лососеводстве страны.

С наступлением благоприятных гидрологических условий предприятия юго-западного побережья Сахалинской области приступили к выпуску выращенной молоди лососей, рассказали Fishnews в пресс-службе Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства.

Комиссия СКТУ по контролю за выполнением работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов начала работу с 20 мая. По состоянию на 21 мая подтвержден выпуск более 34 млн штук молоди. Из общего количества на долю кеты приходится более 33,6 млн экземпляров. В основном это работа в режиме искусственного воспроизводства, но также подтвержден выпуск более 3,7 млн штук молоди кеты в рамках товарной (пастбищной) аквакультуры.

Выпускать мальков в водные объекты рыбоводы будут до конца второй декады июля. Всего молодь тихоокеанских лососей в регионе выращивают 77 рыбоводных предприятий.

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