В Сахалинской области расширяют лососеводство

В этом году в эксплуатацию в Сахалинской области введено еще 6 лососевых рыбоводных заводов, рассказал министр по рыболовству региона Иван Радченко. Острова лидируют по объемам выпуска молоди тихоокеанских лососей.

Сахалинская область продолжает курс на развитие лососеводства, сообщил глава министерства по рыболовству региона Иван Радченко. К концу года общее число лососевых рыбоводных заводов на островах достигло 77.

Новые предприятия по воспроизводству лосося появились в разных районах области — Корсаковском, Макаровском, Южно-Курильском и Курильском районах.

Согласно промежуточным данным — на 20 ноября — специалисты заложили на инкубацию 1,44 млрд икринок. «То есть закладка оплодотворенной икры составляет практически 1,5 млрд штук», — прокомментировал собеседник Fishnews.

Министр отметил, что уловы кеты — важнейшего объекта лососеводства — в регионе стабильны. Здесь как раз и вносит свой вклад работа лососевых рыбоводных заводов, считают в областном ведомстве. В путину этого года островные рыбаки взяли более 35 тыс. тонн кеты, общий вылов тихоокеанских лососей составил свыше 71 тыс. тонн.

Руководитель министерства сообщил, что на областном уровне планируется возобновить поддержку предприятий аквакультурной отрасли. 7 декабря региональная дума приняла в первом чтении бюджет на предстоящий год: документ предусматривает компенсацию лососеводам затрат на приобретение посадочного материала. Для рыбоводов это важная мера стимулирования.

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