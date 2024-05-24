На Амуре попробуют ловить летних лососей

В Хабаровском крае впервые после перерыва решено открыть лов горбуши и летней кеты в Амуре и лимане. Комиссия определила принципы регулирования добычи, в том числе пропускные периоды.

Вопросы организации летней лососевой путины в бассейне реки Амур и лимане рассмотрела комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Хабаровском крае.

В этом году для освоения в этом промысловом районе предложено около 3400 тонн горбуши и порядка 2700 тонн летней кеты.

Как сообщает корреспондент Fishnews, комиссия определила сроки начала промышленного лова, любительской рыбалки и традиционного промысла горбуши и летней кеты в бассейне Амура и лимане. В первых районах лов откроется 10 июня, и далее постепенно будут открываться вверх по реке. При этом определены периоды для пропуска рыбы.

Комиссия решила не определять места и объемы для летней путины выше устья реки Амгунь — села Тыр, а также в реке Амгунь в 2024 г.

До этого несколько лет лов летних лососей в Амуре и лимане не осуществлялся для сохранения запасов.

Общий прогноз вылова тихоокеанских лососей в Хабаровском крае на 2024 г. составляет около 50 тыс. тонн. В мае комиссия по анадромным в регионе определила принципы организации путины в подзоне Приморье.

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