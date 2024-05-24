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Vaucheria longicaulis у мыса Юхновский наволок. Фото из архива нацарка «Кенозерский»

Морскую флору России пополнили новые водоросли

В Белом море обнаружили два вида желто-зеленых водорослей из рода Вошерия —Vaucheria longicaulis и Vaucheria vipera, которые ранее не встречались в РФ.

Новые виды выявили по итогам экспедиций 2023 г. Сейчас готовятся статьи для научных журналов — это позволит подтвердить находки.

Вошерии часто встречаются в прибрежных зонах морей, болотах и впадающих в моря устьях рек. Эти водоросли быстро растут и служат источником пищи для беспозвоночных. До сих пор было известно только о четырех видах вошерий в Белом море.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе национального парка «Кенозерский», Vaucheria vipera впервые обнаружена не только в России, но и в Северном Ледовитом океане. До этого ее встречали в Атлантическом океане — на побережьях США, Великобритании, Японии, Китая. Сейчас новой точкой распространения этой водоросли стала Унская губа.

Для исследования альгофлоры нацпарк «Онежское Поморье» и Зоологический институт РАН совместно проводят научные экспедиции. Уже второй год в Унскую губу приходит судно «Профессор Владимир Кузнецов» с необходимым оборудованием.

До сих пор удавалось изучать водоросли, которые можно собрать вручную вблизи от берега. Так, Vaucheria vipera была найдена охотоведом «Кенозерского» Павлом Футораном. Но ученые исследуют и экземпляры, собранные в толще воды.

Такие водоросли растут на днищах кораблей, долго стоящих на якоре. Специалисты ставят на якорь большие бочки, которые должны находится на глубине шести метров около года. Подобные исследования уже проводились на Соловках и в Баренцевом море, но из Унской губы бочки унесло вместе со льдом. В этом году их постараются закрепить надежнее.

По словам заместителя директора по научной работе и экологической безопасности Кенозерского нацпарка Андрея Копытова, изучение водорослей — это часть многолетней научной работы сотрудников заповедной территории по исследованию Белого моря. «Мы изучаем миграции птиц, прибрежную растительность, гидробиоценозы, планктонные сообщества и многое другое. Это позволит разработать модель устойчивого управления ими», — подчеркнул специалист.

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Fishnews

  • Vaucheria longicaulis у мыса Юхновский наволок. Фото из архива нацарка «Кенозерский»
  • Vaucheria longicaulis у реки Шидровка. Фото из архива нацарка «Кенозерский»
  • Вошерия Випера под микроскопом. Фото предоставлено пресс-службой Нацпарка «Кенозерский»
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