Рыбакам-любителям напомнили о правилах по омулю

В преддверии летнего сезона любительской добычи омуля на Байкале Росрыболовство подготовило памятку: как поймать ценную рыбу, не навредив ее популяции.

Как и где ловить

Омуль — визитная карточка Байкала. Порыбачить любят и местные жители, и туристы. Мораторий на промышленную добычу эндемика ввели в 2017 г., но уже второй год подряд разрешается летний любительский лов омуля с ограничениями.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства, омулевая рыбалка разрешена с 5 до 22 часов на определенных участках Байкала. Рыбаки-любители могут ловить омуля как с берега, так и с лодки удочками и спиннингами всех типов с общим количеством крючков не более 10 штук на человека. Один рыбак в сутки может добыть 5 кг омуля. Если трофей меньше 20 см, его необходимо отпустить.

Любительский лов в 2024 г. будет открыт в четырех районах Байкала:

в Северо-Байкальском — с 15 по 30 июня на участках от мыса Онокочанский до мыса Красный Яр, а также на участке «Нижнеангарск»;

в Баргузинском — с 20 июня по 5 июля от мыса Холодянки до местности «Вторая вышка»;

В Прибайкальском — с 1 по 15 июля на участках от Горячинска до Безымянки и от Гремячинска до мыса Рассыпного;

в Южно-Байкальском районе Иркутской области — с 1 по 15 июля на акватории от Мурино до Утулика.

В ведомстве отметили, что даты лова омуля определены с учетом научного мониторинга миграции рыбы с приоритетом сохранения численности популяции.

К защите запасов готовы

Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства в апреле провело межведомственные совещания по вопросам организации охраны нерестовых стад и искусственного воспроизводства байкальского омуля. Действует межведомственный оперативный штаб при руководителе ТУ. Инспекторы рыбоохраны работают с населением, участвуют в сходах сельских поселений, где будет разрешен любительский лов.

Запланированы рейды по профилактике нарушений, будут задействованы внештатные общественные инспекторы, общественные организации, волонтеры.

Рыбоохрана постоянно проводит траление акваторий, чтобы найти и поднять рыболовные сети. Кроме того, ежегодно проводятся акции «День без сетей», напомнили в ФАР.

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