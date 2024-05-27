FishStat: рыбный бизнес в онлайн-режиме

ТД «Камчатский меридиан» объявил о запуске онлайн-сервиса FishStat. Площадка предоставляет доступ к системе для оптовой торговли рыбой и морепродуктами, подбору услуг по хранению и доставке продукции, инструментам аналитики и бизнес-общения.

С 17 мая онлайн-сервис FishStat функционирует в полном объеме, рассказал Fishnews генеральный директор ТД «Камчатский меридиан» Евгений Карпов. «Его первыми участниками стали наши партнеры. У них уже есть возможность в реальном времени покупать в этой системе рыбу, пользоваться логистикой, смотреть хранение в холодильниках — и всё, что с этим связано», — отметил руководитель компании.

Проект FishStat предназначен для организации оптовой купли-продажи рыбной продукции, в том числе с возможностью совершения аукционных сделок. Система также предоставляет доступ к комплексным услугам по логистике и хранению, а также инструментам аналитики и бизнес-коммуникации.

Запуску предшествовало несколько лет работы платформы в тестовом режиме, чтобы отладить процессы и устранить ошибки. Сервисом смогут пользоваться не только партнеры ТД «Камчатский меридиан», но и все участники рынка.

«Мы уже обсуждали эту тему с некоторыми рыбодобытчиками и рыбоперабатывающими предприятиями. Им тоже интересно познакомиться с нашей системой, загрузить туда свою продукцию и посмотреть, как это будет работать», — говорит Евгений Карпов. — Потому что в нашей сфере привыкли работать по старинке, по звонку выяснять детали, условия. А здесь ты зашел: фотографии есть, район вылова указан, размерный ряд присутствует и цены. Последнее особенно важно, и мы в правилах сервиса просим поставщиков указывать именно реальные цены».

Внутри платформы заявки от покупателей формируются автоматически и направляются продавцам. В сервисе есть мессенджер с встроенным переводчиком, который позволяет общаться участникам сделки, даже если они говорят на разных языках. Сейчас доступен перевод с русского языка на английский и китайский и обратно. В планах разработчиков в следующем году усилить аналитический блок, добавив возможность прогнозирования с помощью технологий искусственного интеллекта среднего уровня цен на различные виды рыбной продукции на российском рынке.

Fishstat.ru

Рекламодатель — ООО «ТД «Камчатский меридиан»

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