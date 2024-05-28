В Петропавловске-Камчатском продолжится реконструкция рыбного терминала

Нацрыбресурс ищет подрядчика для продолжения реконструкции морского терминала для рыбопромыслового флота в Петропавловске-Камчатском. Максимальная цена контракта — 194 млн рублей.

Информация об открытом конкурсе размещена на сайте ЕИС «Закупки», сообщает корреспондент Fishnews.

Реконструкция морского терминала в Петропавловске-Камчатском ведется с 2017 г. в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса». В 2023 г. Счетная палата России провела аудит этого проекта. Было отмечено, что срок ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносился (с 2018 на 2020, 2021 и 2024 гг.), а работы по дноуглублению на момент проверки выполнены не были. Таким образом, основная цель — увеличение пропускной способности рыбного терминала за счет приема судов с большей осадкой — не достигнута, отмечали в Счетной палате.

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