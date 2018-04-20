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Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК проинспектировал реконструкцию порта на Камчатке. Фото пресс-службы Нацрыбресурса

Стройку в главном порту Камчатки проверил Петр Савчук

Нацрыбресурс создает в Петропавловске-Камчатском современный морской терминал по обслуживанию рыбопромысловых и других судов. Ход работ проинспектировал заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук.

Для развития портовой инфраструктуры Петропавловска-Камчатского в сентябре 2017 г. правительство Камчатского края, Росрыболовство, ФГУП «Нацрыбресурс» и ООО «Свободный порт Камчатка» заключили соглашение о взаимодействии. Оно предусматривает реконструкцию причалов № 10, 11, 12, а также модернизацию прилегающей инфраструктуры, включая строительство холодильника и рыбоперерабатывающего предприятия, ремонт подъездной автодороги. Позднее власти региона продлили сроки реконструкции и расширили фронт работ.

19 апреля заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук проверил ход работ по строительству морского терминала в бухте Моховая для комплексного обслуживания рыбопромысловых судов. Общая протяженность реконструируемых причалов с учетом открылка составляет 365 м.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Нацрыбресурса, будут построены глубоководные причалы, способные принимать и обрабатывать суда водоизмещением до 30 тыс. тонн. Ожидается, что это позволит увеличить количество судозаходов в порт, и, как следствие, обеспечит прогрессивное развитие прибрежной рыбопринимающей и рыбоперерабатывающей инфраструктуры. Срок реализации проекта - 31 декабря 2018 г.

В инспекции приняли участие врио гендиректора Нацрыбресурса Сергей Харьков, заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын, министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов, врио гендиректора Петропавловск-Камчатского морского торгового порта Дмитрий Прийдун Васильевич, а также руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Александр Христенко.

Сергей Харьков ознакомил делегацию с ходом работ. «Все работы выполняются в соответствии с графиком, - отметил он. - Их производство мы контролируем как здесь, на месте, так и удаленно из Москвы посредством онлайн камер. Думаю, что терминал в Моховой станет опорой современного транспортного узла».

«На данный момент завершены работы по устройству новой лицевой стенки из корытного шпунта, анкерных свай, анкерных тяг, устройству открылка. Выполняются работы по обратной засыпке пазуха причала, устройству верхнего строения причала, - рассказал представитель подрядчика – ООО «Больверк» - Вадим Кирьяков. - В планах в мае приступить к работе по устройству покрытия причалов. Завершить комплекс работ планируем уже в августе текущего года».

Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов сообщил, что рассматриваются три варианта прохождения автодороги к терминалу. Наиболее подходящий вариант предполагается реализовать к 2020 г.

Напомним, что в 2017 году в порту Петропавловск-Камчатский начата реконструкция причалов 10, 11, 12, принадлежащих ФГУП «Нацрыбресурс» в бухте Моховая. Подрядчик, с которым был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объектов федеральной собственности морского терминала в бухте Моховая – ООО «Больверк», самарское предприятие, которое занимается проектированием и строительством гидротехнических, транспортных сооружений по всей стране. Срок реализации проекта - 31 декабря 2018 года.

Реконструкция портовой инфраструктуры предусмотрена государственной программой «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Модернизация порта в Петропавловске-Камчатском реализуется в соответствии с разработанной Росрыболовством в 2017 г. и утвержденной Минсельхозом России Стратегией развития морских терминалов.

Fishnews

  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК проинспектировал реконструкцию порта на Камчатке. Фото пресс-службы Нацрыбресурса
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК проинспектировал реконструкцию порта на Камчатке. Фото пресс-службы Нацрыбресурса
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК проинспектировал реконструкцию порта на Камчатке. Фото пресс-службы Нацрыбресурса
  • В бухте Моховая идет строительство морского терминала. Фото пресс-службы Нацрыбресурса
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