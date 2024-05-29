Экспортным пошлинам предложили замену

Минфин внес в правительство пакет поправок по изменению налоговой системы. Одно из новшеств — повышение налога на прибыль, в увязке с этим ведомство готово обсуждать отказ от курсовых экспортных пошлин.

Пакет законопроектов, внесенных Министерством финансов, включает поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., а также изменения Налогового и Бюджетного кодексов.

Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем — на заседании правительства.

Изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, заявили в пресс-службе Минфина. Нижняя палата парламента продлила работу в сессию до 5 августа.

Предполагается новая прогрессивная шкала по НДФЛ. При этом в Министерстве финансов подчеркнули, что для подавляющего большинства населения ставка останется прежней. Планируется также пересмотр подходов к налоговому регулированию по малому и среднему бизнесу.

Как собщает корреспондент Fishnews, ведомство предложило повысить ставку налога на прибыль. При этом министерство готово обсуждать отказ от курсовых экспортных пошлин, заявили ранее в Минфине. Речь идет об отказе от такой нагрузки с 1 января 2025 г.

Напомним, что экспортные пошлины, привязанные к курсу валют, кабмин ввел с октября 2023 г., свое решение власти объяснили стремлением защитить внутренний рынок. Сейчас действие соответствующего постановления предусмотрено до конца года. В список для гибких вывозных пошлин попала в том числе продукция из рыбы и морепродуктов (группы 03 и 16 ТН ВЭД ЕАЭС).

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