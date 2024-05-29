На поддержку строительства краболовов предусмотрели деньги

Правительство выпустило распоряжение о выделении субсидий при постройке судов под крабовые квоты на Дальнем Востоке. Всего закреплено финансирование на строительство семи единиц промыслового флота.

Предоставление господдержки заказчикам краболовного флота предусмотрено распоряжением правительства от 27 мая 2024 г. № 1283, сообщает корреспондент Fishnews.

Кабмин распорядился выделить из резервного фонда на эти цели до 3,3 млрд рублей.

Речь идет о предоставлении субсидий на строительство семи промысловых судов, говорится в тексте документа.

Министерству промышленности и торговли поручено проконтролировать целевое и эффективное использование средств и отчитаться в правительство до 1 февраля 2025 г.

Напомним, что механизм субсидий был предусмотрен в 2020 г. для компаний — победителей аукционов по продаже крабовых квот. Компенсации затрат тогда закрепили для тех, кто построит судно на Дальнем Востоке. Предполагалось, что это поддержит дальневосточное судостроение.

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