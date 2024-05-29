Рыба начнет лето с прежней ставкой экспортной пошлины

Минэкономразвития опубликовало информацию о ставке вывозной пошлины на июнь для товаров, по которым размер выплат привязан к курсу доллара.

Ставка вывозной таможенной пошлины на товары, указанные в пункте 1 постановления правительства РФ от 21 сентября 2023 г. № 1538, на период с 1 по 30 июня 2024 г. включительно составит 5,5% от таможенной стоимости, проинформировало министерство.

Ставка пошлины, таким образом, остается на том же уровне, что и в марте-мае, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что курсовые экспортные пошлины были введены с октября 2023 г. В список товаров, на которые распространилось особое регулирование, вошла также продукция из рыбы и морепродуктов.

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