Сомнительной икре не дали улететь в столицу

В Республике Саха (Якутия) местный житель обвиняется в незаконном обороте черной икры. Около 3 кг деликатеса сотрудники транспортной полиции обнаружили при досмотре в аэропорту Нерюнгри.

Орган дознания установил, что в декабре прошлого года житель республики нелегально приобрел у малознакомого лица 2 кг икры амурского осетра и 1 кг икры калуги. По версии следствия, товар обвиняемый хранил дома, позже перевез в Алдан и отдал знакомому для отправки родственникам в Москву.

Фигуранту инкриминируют преступление, предусмотренное частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка производных особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ). Дело направлено в Алданский районный суд, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Кроме того, по факту незаконной добычи осетровых возбуждено и расследуется уголовное дело. Причиненный ущерб оценивается в сумму свыше 900 тыс. рублей.

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