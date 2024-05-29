«Аукцион на понижение» определил доли квот под строительство судов

Процедура «аукциона на понижение» была организована для отбора проектов компаний, выразивших готовность участвовать во втором этапе программы инвестиционных квот со строительством флота.

Росрыболовство представило результаты «аукциона на понижение», организованного в Москве 21 мая. Напомним, что такая процедура потребовалась для проектов по строительству флота — промысловых судов и транспортных рефрижераторов.

Согласно протоколу, отобраны проекты компаний «Терагра Вест», «Терагра Ост» (доли квот вылова минтая и сельди под строительство объектов инвестиций типа «А» — крупных траулеров-процессоров), РК имени В.И. Ленина (два проекта по строительству транспортных рефрижераторов под доли квот минтая и сельди), РК «Островной» (также два проекта по постройке ТР под доли квот минтая и сельди).

Как сообщает корреспондент Fishnews, на участие в «аукционе на понижение» на объект инвестиций типа «Ф» (среднетоннажник с получением права на добычу трески и палтусов) одна из компаний — «Ямсы» — не зарегистрировалась, и по результатам оценки совокупного объема долей квот аукцион по этому объекту признали несостоявшимся. Было принято решение об отборе проектов профильной комиссией — напомним, что по этому объекту с двумя проектами заявлялся РК «Островной».

Протоколы «аукционов на понижение» по установленной процедуре передаются в комиссию по отбору инвестиционных проектов.

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