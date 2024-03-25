Получатели инвестквот второго этапа прошли отбор

Федеральное агентство по рыболовству разместило протокол отбора проектов от желающих участвовать во втором этапе программы инвестиционных квот. По судам объемы долей квот, которые достанутся заявителям, определят аукционы на понижение.

Напомним, что второй этап программы инвестиционных квот, в рамках которого закрепляются так называемые квоты добычи в инвестиционных целях - 2022, проводится по биоресурсам Дальневосточного бассейна. Сбор документов от желающих принять участие в первой заявочной кампании по второму этапу завершился в декабре.

Заводы

Как следует из протокола, профильная комиссия отобрала для заключения договоров на доли квот 9 проектов по созданию береговых заводов большой мощности (объект инвестиций типа М). Компании, которые введут такие предприятия в эксплуатацию, получат права на промысел минтая и сельди. Отбор прошли РК имени В.И Ленина, Колхоз «Ударник», Рыбокомбинат «Островной», «Курильский рыбак» (с двумя такими проектами), «Гавань» , «Камчаттралфлот», «Южморрыбфлот» и РК «Новый мир».

Также отбор прошли два проекта компании «Велес-Снек» - по строительству заводов малой мощности под квоты добычи разнорыбицы на Западной Камчатке и в Северо-Курильской зоне (объекты инвестиций типа Ж-3 и Д-3).

Суда

Отобраны 6 проектов по строительству крупных траулеров-процессоров под квоты вылова минтая и сельди (объекты инвестиций типа А и Б) и четыре проекта по постройке транспортных рефрижераторов (ТР) - также под квоты минтая и сельди. Готовность построить промысловые суда выразили «Терагра Норд», «Терагра Зюйд» и «Терагра Ост» и «Терагра Вест», «Тралфлот» и «Софко», транспортные суда - Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина (два проекта) и Рыбокомбинат «Островной» (два проекта).

Для определения долей квот вылова, которые получат заявители, здесь будет проводиться процедура «аукциона на понижение», сообщает корреспондент Fishnews.

Она же предполагается среди компаний, которые решили в рамках программы инвестквот построить среднетоннажные суда с получением права на добычу трески и палтусов (объект типа Ф). Всего комиссия дала зеленый свет пяти таким проектам: трем компании «ЯМСы» и двум Рыбокомбината «Островной».

Сейчас проводится уже вторая заявительная кампания среди желающих получить инвестквоты второго этапа. Она стартовала с 1 марта.

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